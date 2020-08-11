Стрельба у Белого дома: Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию

Жителей американской столицы Вашингтона трудно удивить стрельбой, но в этот раз выстрелы раздались у самого Белого дома, из-за чего президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию спустя около пяти минут после начала.

Об этом говорится в сообщении Секретной службы США, занимающеяся охраной американского руководства, в Twitter.

«Секретная служба подтверждает, что на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника [службы], — говорится в сообщении спецслужбы в Twitter. — Расследование продолжается. [Подозреваемый] мужчина и сотрудник службы госпитализированы».

Раннее в понедельник президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию спустя около пяти минут после начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, затем глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

По возвращении Трамп сообщил журналистам об инциденте, произошедшем за пределами комплекса. Стрельба велась на углу 17 улицы и Пенсильвания-авеню с участием офицера Секретной службы, пострадали два человека.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf — Curtis Houck (@CurtisHouck) August 10, 2020

Как рассказал американский лидер, нападавший был ранен и доставлен в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Запорожье произошла стрельба возле супермаркета; мужчина получил ранения из травматического пистолета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не менее дикий случай стрельбы зафиксирован на водоеме под Днепром, где мужчины устроили пальбу рядом с купающимися детьми.

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