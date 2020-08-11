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Протестующих в Минске госпитализируют с пулевыми ранениями и взрывными травмами
После акций протестов в Беларуси, где на улицы вышли люди, не согласные с предварительными результатами голосования на президентских выборах, медики минских больниц сообщили о тяжелых пациентах, поступавших вечером 9 и 10 августа.
Как сообщает «TUT.BY», в одно и медучреждений поступил пациент с пулевым ранением кишки, повреждением мочеточника и оскольчатыми ранениями ребер. Врачи извлекли из его тела две резиновые пули. «Человек поступал в сознании. Он сказал, что в него стреляли с расстояния в 10 метров. На данный момент известно, что он в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.
У другого пациента — открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Врачи сделали трепанацию черепа и удалили гематому, а на момент поступления у мужчины «из ушей текла спинно-мозговая жидкость». Один из медиков отметил, что по его данным, у мужчины травма от светошумовой гранаты.
Еще одному пострадавшему от взрыва светошумовой гранаты пришлось ампутировать часть стопы — в больницу его привезли неравнодушные люди. Также сообщается о пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой.
Тем временем в сети продолжают появляться видео с избиением людей на улицах белорусских городов силовиками. Одно из них, где шестеро силовиков бьют одного мужчину, публикует «NEXTA».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главы МИД стран Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы, а также освободить всех задержанных минувшей ночью.214
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