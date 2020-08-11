«Тормозните сегодня»: певец Макс Корж обратился к протестующим белорусам

Популярный белорусский рэпер Макс Корж призвал участников акций протеста приостановить противостояние, но только на один день. Об этом он написал в Instagram.

«Пацаны, на сегодня вы победили. Тормозите сегодняшний движ (я говорю только про сегодняшний день). Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир», — говорится в записи.

Тем не менее, считает знаменитость, прямые столкновения сегодня не сработают в плюс, и победу «со дня на день» на данный момент одержать просто нереально.

По мнению автора поста, усиление противостояния приведет только к увеличению количества жертв, ведь в глазах силовиков протестующие — это «как раз те, против которых их натаскивали годами».

«Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте, чьи вы правнуки», — призывает он.

Напомним, под вечер 11 августа во всех областных центрах Беларуси, в которой проходят массовые протесты оппозиции против Александра Лукашенко, пропал мобильный интернет. Тем временем в центр Минска силовики снова подтянули водометы и автозаки.

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