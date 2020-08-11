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В Бресте силовики прячутся по дворам и хватают случайных прохожих (фото)
Пока в центр Минска во вторник, 11 августа, снова подтянули водометы и автозаки, в Бресте заметили группы силовиков, прячущихся от жары (или устроивших засаду) во дворах многоэтажных домов.
В частности, полностью экипированную группу бойцов Внутренних войск МВД Беларуси видели на углу улиц Карбышева и Дзержинского. Их фото опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.
«Охотники на привале» — в Бресте во дворах затихарились силовики. Угол Карбышева и Дзержинского", — говорится в комментарии к фото.
Очевидно, что жертвами силовиков могут стать любые граждане, которых ВВшники заподозрят в участии в уличных акциях протестов.
Видео подобной акции в Бресте 10 августа появилось в сети.
Напомним, люди вышли на улицы Минска, Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен.
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