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В Бресте силовики прячутся по дворам и хватают случайных прохожих (фото)

20:24 11 августа 2020
В Бресте силовики прячутся по дворам и хватают случайных прохожих (фото)

Пока в центр Минска во вторник, 11 августа, снова подтянули водометы и автозаки, в Бресте заметили группы силовиков, прячущихся от жары (или устроивших засаду) во дворах многоэтажных домов.

В частности, полностью экипированную группу бойцов Внутренних войск МВД Беларуси видели на углу улиц Карбышева и Дзержинского. Их фото опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

«Охотники на привале» — в Бресте во дворах затихарились силовики. Угол Карбышева и Дзержинского", — говорится в комментарии к фото.

Очевидно, что жертвами силовиков могут стать любые граждане, которых ВВшники заподозрят в участии в уличных акциях протестов.

Видео подобной акции в Бресте 10 августа появилось в сети.

Напомним, люди вышли на улицы Минска, Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен.

Как могут развиваться события в Беларуси, «ФАКТАМ» рассказал журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

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В Бресте силовики прячутся по дворам и хватают случайных прохожих (фото)

В Бресте силовики прячутся по дворам и хватают случайных прохожих (фото)

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