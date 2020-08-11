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"Это выглядит как оккупация": сеть шокировали фото из "зачищенного" Бреста
В сети показали фото из беларусского Бреста, демонстрирующие полную «зачистку» города уже с 18:00 11 августа.
По словам автора снимков, Ольги Масловской, в центр стянуто много бойцов ОМОН и вооруженных военных.
«Они (силовики. — Авт.) везде, даже во дворах. В центре движение перекрыто и пустота на улицах. Весь проспект заставлен автозаками. Магазины, кафе и вообще все закрыто. Такой пустоты на самых оживленных улицах я вообще никогда не видела. Прохожих обыскивают. Девушке разбили телефон за то, что она сфотографировала военную машину. На Советской, проспекте и на востоке избивают, хватают и увозят редких прохожих и велосипедистов прямо с велосипедами. ОМОН ездит на машинах скорой помощи. Станция переливания крови сообщает что срочно нужна донорская кровь», — описывает женщина ситуацию, называя ее нереальной и сравнивая с картинами оккупации.
Напомним, популярный белорусский рэпер Макс Корж призвал участников акций протеста приостановить противостояние, но только на один день.
Фото Facebook/Volha Maslouskaya321
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
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