"Это выглядит как оккупация": сеть шокировали фото из "зачищенного" Бреста

В сети показали фото из беларусского Бреста, демонстрирующие полную «зачистку» города уже с 18:00 11 августа.

По словам автора снимков, Ольги Масловской, в центр стянуто много бойцов ОМОН и вооруженных военных.

«Они (силовики. — Авт.) везде, даже во дворах. В центре движение перекрыто и пустота на улицах. Весь проспект заставлен автозаками. Магазины, кафе и вообще все закрыто. Такой пустоты на самых оживленных улицах я вообще никогда не видела. Прохожих обыскивают. Девушке разбили телефон за то, что она сфотографировала военную машину. На Советской, проспекте и на востоке избивают, хватают и увозят редких прохожих и велосипедистов прямо с велосипедами. ОМОН ездит на машинах скорой помощи. Станция переливания крови сообщает что срочно нужна донорская кровь», — описывает женщина ситуацию, называя ее нереальной и сравнивая с картинами оккупации.

Напомним, популярный белорусский рэпер Макс Корж призвал участников акций протеста приостановить противостояние, но только на один день.

Фото Facebook/Volha Maslouskaya

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