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«Не сигналили, просто ехали»: в Беларуси бронированный автомобиль силовиков протаранил легковушку с ребенком

4:39 12 августа 2020
Протесты в Беларуси

В Гродно, где, как и в других городах Беларуси продолжаются протесты против нарушения при подсчете на выборах президента страны, в ночь на 12 августа бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, отчего пострадал 5-летний ребенок.

Об этом передает NEXTA.

«В машине, которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали, что нужна операция. Мужа задержали», — рассказывает очевидец жуткого инцидента.

Пострадавшие рассказали, что силовики не сигналили, а «просто ехали». В ответ силовики утверждали, что пострадавшие граждане «сами виноваты» и задержали водителя.

Позже стало известно, что в том же Гродно силовики устроили жесткий разгон акции протеста, который продолжили с изощренной жестокостью, передает TUT.by.

Так, около десятка протестантов пытались спастись от дубинок спецназа и забежали в магазин, но вслед за ними туда ворвались ОМОНовцы и жестоко избили их.

Среди задержанных в магазине оказались журналисты, беременная жена одного из них и еще несколько человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на среду силовики начали применять против участников протестов светошумовые гранаты и резиновые пули, а также избивать их без всякой на то причины. В ответ на проявляемую жестокость в ЕС пригрозили руководству страны санкциями и значительным ухудшением отношений.

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