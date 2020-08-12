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Протесты в Беларуси: стало известно о «случайно» оказавшихся за решеткой украинцах (видео)

5:28 12 августа 2020
Протесты в беларус

Жертвами жесткого разгона белорусскими силовиками протестующих в Минске и других городах страны стали и несколько украинцев, которые находятся в столичном Центре изоляции правонарушителей (ЦИП).

О некоторых из них рассказал российский журналист и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, которого в бессознательном состоянии задержали сотрудники белорусского ОМОНа.

Семен позвонил украинским дипломатам в Беларуси; запись его беседы приводит проект WarGonzo.

Пегов набрал номер посольства и сказал, что граждане Украины — один по имени Антон, второй по фамилии Колдун — находятся в камере ЦИП на первом этаже. Они якобы давно живут в Беларуси, но сохранили гражданство Украины.

Военкор добавил, что Колдуна взяли в воскресенье еще до начала массовых беспорядков, когда он просто шел по центру города. Антона же задержали в 4 утра в понедельник, когда он возвращался от девушки домой. Оба парня заверяют, что в акциях протеста не участвовали. Пегов провел с ними в камере почти сутки.

Российский военкор признался, что позвонил в посольство из солидарности с парнями, которые сидят без помощи. Протоколы на них еще не составлены, и их правовой статус не определен.

Хотя за россиян посольство РФ вступилось оперативно и их выпустили. В ответ на такое утверждение украинский дипломат только и смог, что переспросил, кто с ним говорит.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинские дипломаты вместе с коллегами из Польши и Литвы призвали к диалогу между властями Беларуси и гражданским обществом, выразив при этом стать посредниками при организации такого диалога.​

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