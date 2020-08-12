ЕС собирает экстренный саммит из-за ситуации в Беларуси

В пятницу, 14 августа, соберется экстренный саммит министров иностранных дел Европейского союза — это связано с обострением ситуации в Беларуси после выборов президента страны.

Как сообщает министерство иностранных дел Польши в своем Twitter, эта страна инициировала созыв экстренного саммита.

«В ответ на просьбу Польши в эту пятницу министры иностранных дел ЕС проведут специальную видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Беларуси», — информирует МИД.

На встрече могут также рассматриваться ситуации, сложившиеся в Турции, Венесуэле и Ливане.

Как сообщали ранее очевидцы протестов, белорусские силовики устроили настоящий ад: ОМОН забрасывает людей светошумовыми гранатами, применяет резиновые и слезоточивый газ, проводит массовые задержания — арестовано уже несколько тысяч человек.

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