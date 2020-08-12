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Здоровье и медицина

COVID-19 мутировал? На Львовщине фиксируется рост случаев бессимптомной пневмонии

12:50 12 августа 2020
COVID-19 мутировал? На Львовщине фиксируется рост случаев бессиптомной пневмонии

Эпидемиологи Львовской области, констатируют увеличение количества пациентов с двусторонней пневмонией, которая имеет вирусный характер, но протекает бессимптомно. Напомним, всего на Львовщине на 12 августа были подтверждены 11308 случаев инфицирования коронавирусом, из них 310 закончились гибелью пациента.

По мнению главного эпидемиолога региона Наталии Тимко, эта тенденция может быть объяснена мутацией COVID-19.

По словам медика, подобные случаи фиксируются практически ежедневно.

«Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, специфическое для коронарусной болезни. Оказывается, вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую патологию», — цитирует медика Укринформ.

Напомним, ранее Наталья Тимко рассказала о шокирующих последствиях шумной свадьбы во Львове, призвав украинцев к максимальной осторожности.

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