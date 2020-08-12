Аденома простаты и недержание мочи: на прямой линии «ФАКТОВ» уролог

Мужчины тревожатся, заметив, что стали чаще ходить в туалет, вставать ночью, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Некоторые принимаются за поиски средства, уменьшающего аденому предстательной железы.

— Чтобы лечение было эффективным, следует обращаться к врачу, — предостерегает заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык. — Специалист следует протоколу диагностики, а значит, должен подробно расспросить пациента о том, когда и как он мочится. Каждый ответ оценивается определенным количеством баллов.

В зависимости от их количества назначаем лечение. Одним — наблюдение в динамике, другим — консервативную терапию. Сначала препараты на растительной, а затем и химической основе. А тем, кому лекарства не помогают, предлагаем операцию.

Раньше золотым стандартом лечения аденомы простаты была трансуретральная резекция (ТУР). Применялись и другие виды операций. Но сегодня мы освоили передовой европейский метод — лазерную энуклеацию аденомы (слово «энуклеация» в переводе с латыни значит «вынимаем ядро»). С помощью лазерного луча любая аденома удаляется полностью (тогда как для других лазерных технологий, например зеленого лазера, есть ограничения по размеру). Через уретру врач с ювелирной точностью лазерным лучом «срезает» ткани аденомы. Затем они измельчаются и удаляются.

— Удаленные ткани можно исследовать?

— Да. Но мы рекомендуем каждому мужчине старше 40—45 лет, даже если его ничего не беспокоит, раз в год сдать анализ на простат-специфический антиген (PSA). Это поможет не пропустить опасное онкологическое заболевание — рак простаты.

— Как справиться с недержанием мочи, которое с возрастом досаждает многим женщинам?

— На ранней стадии помогут упражнения, направленные на укрепление мышц тазового дна. Если нарушение вызвано воспалительными заболеваниями и нарушением иннервации мочевого пузыря, доктор подберет эффективные препараты. А тем, кто страдает выраженным стрессовым недержанием мочи, поможет щадящая операция: установление специальной сетки, поддерживающей уретру. Если все выполнено правильно, то женщина навсегда забудет об этой проблеме.

Кому необходима операция на простате? Как проводится удаление аденомы с помощью лазера? Какие причины недержания мочи у женщин? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 17 августа, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 27 августа

Ранее на вопросы читателей во время традиционной прямой линии «ФАКТОВ» ответил хирург Дмитрий Любенко. В частности, он рассказал, почему опасно жить с камнями в желчном пузыре.

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