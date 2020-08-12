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Мир

Путин отправил в Беларусь спецборт Воздушно-космических сил России

16:12 12 августа 2020
Самолет

В Беларуси, где продолжаются масштабные акции протеста, 12 августа приземлился спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России — самолет Ту-134АК с бортовым номером RA-65690. Как свидетельствуют данные портала FlightRadar, самолет вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области ночью в среду, 12 августа, и приземлился в районе населенного пункта Замок (Минская область).

На воздушном судне с салоном повышенной комфортности, располагающем 24 местами и салоном люкс на 13 пассажиров, имеются опознавательные знаки ВВС России.

По данным росСМИ, суда такого типа, как правило, предназначаются в основном для ВВС и правительственных перевозок.

Цель прибытия самолета в Беларусь пока неизвестна.

Напомним, в Украине не исключают, что президент Беларуси Александр Лукашенко может повторить судьбу беглого президента Украины Януковича.

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