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17 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык
Не секрет, что аденома простаты с каждым годом «молодеет».
— Мы рекомендуем каждому мужчине старше 40—45 лет, даже если его ничего не беспокоит, раз в год сдать анализ на простат-специфический антиген (PSA), — говорит заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык. — Это поможет не пропустить опасное онкологическое заболевание — рак простаты.
Сегодня мы освоили передовой европейский метод — лазерную энуклеацию аденомы (слово «энуклеация» в переводе с латыни значит «вынимаем ядро»). С помощью лазерного луча любая аденома удаляется полностью.
— Как справиться с недержанием мочи, которое с возрастом досаждает многим женщинам?
— На ранней стадии помогут упражнения, направленные на укрепление мышц тазового дна. Если нарушение вызвано воспалительными заболеваниями и нарушением иннервации мочевого пузыря, доктор подберет эффективные препараты. А тем, кто страдает выраженным стрессовым недержанием мочи, поможет щадящая операция: установление специальной сетки, поддерживающей уретру. Если все выполнено правильно, то женщина навсегда забудет об этой проблеме.
Кому необходима операция на простате? Как проводится удаление аденомы с помощью лазера? Какие причины недержания мочи у женщин?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 17 августа, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.
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