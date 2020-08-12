17 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык

Не секрет, что аденома простаты с каждым годом «молодеет».

— Мы рекомендуем каждому мужчине старше 40—45 лет, даже если его ничего не беспокоит, раз в год сдать анализ на простат-специфический антиген (PSA), — говорит заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык. — Это поможет не пропустить опасное онкологическое заболевание — рак простаты.

Сегодня мы освоили передовой европейский метод — лазерную энуклеацию аденомы (слово «энуклеация» в переводе с латыни значит «вынимаем ядро»). С помощью лазерного луча любая аденома удаляется полностью.

— Как справиться с недержанием мочи, которое с возрастом досаждает многим женщинам?

— На ранней стадии помогут упражнения, направленные на укрепление мышц тазового дна. Если нарушение вызвано воспалительными заболеваниями и нарушением иннервации мочевого пузыря, доктор подберет эффективные препараты. А тем, кто страдает выраженным стрессовым недержанием мочи, поможет щадящая операция: установление специальной сетки, поддерживающей уретру. Если все выполнено правильно, то женщина навсегда забудет об этой проблеме.

Кому необходима операция на простате? Как проводится удаление аденомы с помощью лазера? Какие причины недержания мочи у женщин? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 17 августа, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 27 августа



Ранее на традиционной прямой линии «ФАКТОВ» на вопросы читателей о желчнокаменной болезни ответил хирург Дмитрий Любенко.

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