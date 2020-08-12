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Задержанных на протестах белорусов жестоко избивают в СИЗО: в сети появилось видео
В Минске, где четвертый день проходят акции протеста против фальсификации итогов выборов президента, задержанных протестующих свозят в изолятор временного содержания на улице Окрестина.
Как сообщает «Медиазона», обстановка там накаляется.
Собравшимся у минского изолятора слышны изнутри крики избиваемых задержанных. Люди собрались у забора, аплодируют и скандируют: «Держитесь!»
Они заблокировали машину скорой помощи со включенными мигалками, которая пыталась выехать из изолятора — требовали назвать имя пострадавшего и рассказать, что с ним произошло. Затем машину пропустили.
Выехавшие из ворот изолятора четыре зеленых УАЗа с силовиками в камуфляже, балаклавах и масках люди провожают из криками «Позор!» и «Фашисты!». На крыше здания изолятора также заметны силовики.
Жители Минска, собравшиеся у изолятора, слышат, как внутри кричат люди, которых избивают.— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 12, 2020
Видео: «Медиазона» https://t.co/xnB1ezzLhi pic.twitter.com/xCtD4iyvLv
Известно, что силовики задержали шестерых волонтеров и сотрудника штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. В эфире белорусского государственного канала «Беларусь 1» их обвинили в организации протестов, передает «Белта».
Ранее президент Лукашенко заявлял, что демонстрантами управляют из-за границы.
Напомним, по данным МВД Беларуси, за три дня протестов задержаны 6 тысяч человек, несколько сотен пострадали.206
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«Не выдержат у кого-то нервы, и начнет стрелять»: вице-адмирал Гайдук о провокации россиян в Азовском море
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?
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