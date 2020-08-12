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Мир

Задержанных на протестах белорусов жестоко избивают в СИЗО: в сети появилось видео

17:38 12 августа 2020
протестующие в Минске

В Минске, где четвертый день проходят акции протеста против фальсификации итогов выборов президента, задержанных протестующих свозят в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Как сообщает «Медиазона», обстановка там накаляется.

Собравшимся у минского изолятора слышны изнутри крики избиваемых задержанных. Люди собрались у забора, аплодируют и скандируют: «Держитесь!»

Они заблокировали машину скорой помощи со включенными мигалками, которая пыталась выехать из изолятора — требовали назвать имя пострадавшего и рассказать, что с ним произошло. Затем машину пропустили.

Выехавшие из ворот изолятора четыре зеленых УАЗа с силовиками в камуфляже, балаклавах и масках люди провожают из криками «Позор!» и «Фашисты!». На крыше здания изолятора также заметны силовики.

Известно, что силовики задержали шестерых волонтеров и сотрудника штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. В эфире белорусского государственного канала «Беларусь 1» их обвинили в организации протестов, передает «Белта».

Ранее президент Лукашенко заявлял, что демонстрантами управляют из-за границы.

Напомним, по данным МВД Беларуси, за три дня протестов задержаны 6 тысяч человек, несколько сотен пострадали.

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