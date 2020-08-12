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Коронавирус атаковал сотрудников харьковской прокуратуры
В прокуратуре Харьковской области у сотрудников обнаружили коронавирус. На днях инфекцию диагностировали у студентов КПИ.
Как сообщает Kharkiv Today со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Дмитрия Чубенко, в легкой форме заболели 7 человек. Они находятся на самоизоляции.
Всех контактных лиц в ведомстве протестировали. ПЦР-тесты показали негативный результат.
Сейчас в прокуратуре ограничили посещение, в здании проводят дезинфекцию, на входе всем измеряют температуру и не пускают без маски. Для проведения следственных действий функционируют специальная комната. Личный прием граждан пока не проводится.
Напомним, 8 августа Харьков попал в «красную» карантинную зону. На утро 12 августа в Харьковской области подтверждены 5169 случаев коронавируса, в том числе 150 смертельных.
Всего в Украине подтверждены 84 548 случаев COVID-19.
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