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Здоровье и медицина

Коронавирус атаковал сотрудников харьковской прокуратуры

21:00 12 августа 2020
прокуратура

В прокуратуре Харьковской области у сотрудников обнаружили коронавирус. На днях инфекцию диагностировали у студентов КПИ.

Как сообщает Kharkiv Today со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Дмитрия Чубенко, в легкой форме заболели 7 человек. Они находятся на самоизоляции.

Всех контактных лиц в ведомстве протестировали. ПЦР-тесты показали негативный результат.

Сейчас в прокуратуре ограничили посещение, в здании проводят дезинфекцию, на входе всем измеряют температуру и не пускают без маски. Для проведения следственных действий функционируют специальная комната. Личный прием граждан пока не проводится.

Напомним, 8 августа Харьков попал в «красную» карантинную зону. На утро 12 августа в Харьковской области подтверждены 5169 случаев коронавируса, в том числе 150 смертельных.
Всего в Украине подтверждены 84 548 случаев COVID-19.

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