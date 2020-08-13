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Мир

Стало известно, чем Тихановская занимается в Литве

10:25 13 августа 2020
Тихановская

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, выехавшая в Литву, проходит 14-дневную самоизоляцию.

Об этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил в эфире радиостанции Ziniu radijas, передает УНН.

По словам главного литовского дипломата, ей нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности.

«Давайте дадим ей время, которого она требует после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет», — сказал Линкявичюс.

Министра отметил, что Тихановская не политик, она оказалась в тяжелых обстоятельствах.

«Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпали огромные нагрузки, к которым она, возможно, оказалась не готова», — сказал Линкявичюс.

Дипломат назвал Тихановскую «символом выборов». По его словам, что деятельность «дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно сформироваться гражданское общество».

Напомним, накануне стало известно, что главный конкурент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Власти якобы поставили ее перед очень тяжелым выбором, о чем женщина рассказала в видеообращении к избирателям.

Позже появилась информация, что соперница Лукашенко дала показания на членов своего штаба.

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