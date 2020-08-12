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В Литве раскрыли подробности бегства Тихановской из Беларуси
Оппозиционного кандидата на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, внезапно уехавшую в Литву, власти Беларуси поставили перед выбором: или покинуть страну, или «другие, не очень удобные варианты».
Об этом в интервью «Эхо Москвы» заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что отъезд Тихановской в Литву не обсуждался на высоком уровне между Вильнюсом и Минском.
«Семь часов неизвестно где она была после посещения этого избирательного комитета. И потом, я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие какие-то не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза. И власти способствовали этому. Может, это тоже была часть плана, что она не будет в стране — меньше, скажем, будет причин для волнений», — отметил Линкявичюс.
Напомним, утром 11 августа появилась информация об отъезде Тихановской в Литву. Она уехала туда ночью, после того как провела в понедельник несколько часов в здании ЦИК. После этого днем появилось ее видеообращение, где она призывает белорусов не выходить на улицы и соблюдать закон — текст она читала по бумажке. Мария Колесникова, единственная из «трио», оставшаяся в Беларуси, заявила, что Тихановская сделала его под давлением.509
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