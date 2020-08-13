Поджелудочная железа и почка, пересаженные пациенту, уже включились в работу

Во Львове сделана уникальная операция — 45-летний пациент получил сразу два новых органа — поджелудочную железу и почку. Посмертным донором стал человек, у которого констатировали смерть мозга из-за разрыва аневризмы.

«План операции разработали заранее, так что места для импровизации не было»

Андрей все еще в реанимации. Первые несколько дней после трансплантации поджелудочной железы и почки пациент провел в полусне. А сейчас уже встает, понемногу ходит, самостоятельно ест. Неделю назад специалисты Львовской больницы скорой помощи и нескольких столичных институтов вновь выполнили полиорганный забор органов, а затем прооперировали троих пациентов: одному пересадили почку, второму — сердце, а третьему, 45-летнему Андрею, трансплантировали поджелудочную железу и почку.

«В детстве мне пришлось научиться справляться со своим врожденным диабетом, — рассказал Андрей накануне операции. — Я старался не падать духом, работать. Занимался ремонтом радиоэлектронной техники, собирал мебель, ремонтировал машины. Но, когда отказали почки и началась почечная недостаточность, для меня наступили тяжелые времена. Чувствовал себя ужасно. Нарушилось в организме все. Из костей начал стремительно выводиться кальций. Мне сказали, что спасти меня может только трансплантация.

Семь лет я был в листе ожидания на пересадку почки. Когда меня вызвали в больницу и сказали, что есть донор, не стал сообщать об этом родным. Мама что-то подозревала, брат тоже, но конкретно и он ничего не знал. Я подумал: сделают пересадку, тогда уже им скажу. Потому что, кто его знает, как все пройдет. А родные будут зря волноваться, не спать ночами. Очень надеюсь, что после трансплантации смогу жить полноценной жизнью. Прежде всего хочу поехать куда-то на отдых. Ведь, находясь на гемодиализе, сделать это невозможно".

— Мы впервые в Украине пересадили пациенту поджелудочную железу и ему же выполнили трансплантацию почки, — говорит руководитель Центра трансплантологии на базе Львовской больницы скорой медицинской помощи Максим Овечко. — Пересаженные органы у Андрея работают. Уже несколько дней он обходится без инсулина, то есть поджелудочная железа выполняет свою функцию. Почка также включилась в работу и вырабатывает до половины литра мочи, что позволяет нам делать хорошие прогнозы. Конечно, пациент еще слаб, но это нормально: позади у него масштабное оперативное вмешательство. В организме два новых органа. Чтобы они не отторглись, мы подбираем иммуносупрессивную терапию.

Оперировала пациента хирургическая бригада во главе с выпускником Винницкого национального медицинского университета имени Николая Пирогова, а ныне известным немецким трансплантологом Григорием Лапшиным. Вместе с Григорием в составе бригады были заведующий отделением трансплантации почки Института хирургии и трансплантологии имени академика Александра Шалимова Владислав Закордонец и руководитель Центра хирургии Львовской больницы скорой медицинской помощи Юрий Шаваров.

Трансплантация поджелудочной железы является одной из самых сложных операций, в Европе ее делают редко, но Григорий Лапшин один из немногих медиков, имеющих опыт проведения таких вмешательств. Когда львовские коллеги обратились к Лапшину с предложением сделать пересадку поджелудочной железы, он сразу согласился.

— Я очень доволен: не зря ехал сюда, много часов стоял за операционным столом, — рассказывает Григорий Лапшин. — Уровень сахара в крови у пациента падает, значит, поджелудолчная железа работает хорошо. В больнице Андрей останется минимум на две недели. Все же операцию он перенес очень сложную. Но организм молодой, с последствиями пересадки должен справиться. Поджелудочная железа — нежный и чувствительный орган. Очень надеюсь, что приживется он хорошо, и таких осложнений, как панкреатит, тромбоз, инфицирование, отторжение, удастся избежать. Тогда можно будет сказать: наш труд не напрасен.

Обычно трансплантацию поджелудочной железы делают людям, страдающим сахарным диабетом, если их родной орган не может вырабатывать инсулин. Но пересаженная поджелудочная железа чужая для организма, поэтому в любой момент иммунная система пациента может начать бороться с ней как с агрессивным телом. Чтобы этого не произошло, пациенты должны принимать правильно подобранные иммуносупрессивные препараты.

— Есть много биологических показателей, по которым мы устанавливаем, совместимы ли донор и реципиент, — объясняет Юрий Шаваров. — Но не только это важно выяснить, чтобы понять, поможет ли пациенту трансплантация. Надо определить тяжесть сопутствующих заболеваний, спрогнозировать, можно ли провести коррекцию той патологии, которая есть у пациента, нуждающегося в донорском органе. Поэтому даже если есть орган, он не всегда может подойти человеку. Но так случилось, что Андрей по всем критериям подходил как кандидат для трансплантации поджелудочной железы.

— Донором для Андрея и еще двух человек стал 38-летний житель Львовской области, — рассказывает директор Львовской больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук. — Мужчина поступил в клинику с разрывом аневризмы сосудов головного мозга. Несмотря на все усилия медиков, спасти его, к сожалению, не удалось. Через некоторое время наступила смерть мозга. Трансплант-координаторы поговорили с родственниками, и те согласились, чтобы органы умершего человека помогли спасти несколько жизней. Мама, брат и жена подписали согласие на забор органов.

Олег Самчук (в центре): «Работы у наших специалистов было много: выполнить забор органов, а затем практически одновременно провести три сложнейшие операции, в которых участвовали лучшие трансплантологи Украины и наш коллега, работающий в Германии, Григорий Лапшин. Именно он возглавил бригаду, пересадившую поджелудочную железу». Фото Ирины ЗАСЛАВЕЦ

Директор столичного Института сердца Борис Тодуров, который должен был выполнить пересадку сердца, перед забором органов произнес слова, уже вошедшие в ритуал: «Мы отдаем дань уважения умершему человеку, чьи органы помогут спасти несколько жизней. Хочу поблагодарить родственников этого человека». Сначала у донора изымают сердце. Врачи отмечают — большое и здоровое. У них есть менее четырех часов, чтобы пересадить его 45-летнему жителю Черновцов. Не теряя времени, бригада во главе с Тодуровым отправляется в соседнюю операционную.

Тем временем Григорий Лапшин, Владислав Закордонец и Юрий Шаваров приступают к забору поджелудочной железы и почки. Юрий Шаваров — координатор и первый ассистент Григория Лапшина как при заборе комплекса органов, так и при подготовке пациента к трансплантации, а затем во время самой трансплантации. Врач объясняет: план операции разрабатывали заранее, обсуждали все детали максимально подробно. Приступая к вмешательству, четко знали последовательность действий. Места для импровизации не было.

— Мы с Григорием давно знакомы, часто встречались на международных форумах и конференциях, обсуждали вопросы трансплантологии, — продолжает Юрий Шаваров. — И Лапшин, и врачи нашей больницы во главе с Олегом Самчуком считают, что можно и нужно развивать трансплантацию органов в Украине. Именно поэтому были успешно проведены такие сложные операции. Но, должен отметить, это было бы невозможно без участия многих наших коллег. В операции были задействованы около двадцати человек. Все они профессионалы своего дела, и мы им очень благодарны.

«Трое пациентов, которым пересадили органы от одного донора, в определенной степени стали родственниками»

…После девяти часов оперативного вмешательства пациент получил новую поджелудочную железу и почку.

— Уже в течение первого часа в ходе трансплантации мы увидели, что уровень сахара у пациента начал снижаться, это означало, что поджелудочная железа включилась в работу, — говорит Юрий Шаваров. — Кроме того, мы увидели, что в двенадцатиперстной кишке набирается секрет поджелудочной железы, то есть трансплантированный орган выполняет свои функции. Почка также быстро включилась в работу.

Тем временем еще одна бригада пересаживала почку 30-летней женщине с Волыни.

— Сложно бывает объяснить пациентам и их родственникам медицинские нюансы проведения операции, ведь люди живут надеждой, — продолжает Юрий Шаваров. — Но приходится предупреждать: даже если медики сделают свою работу безупречно, от них зависит не все. Несмотря на усилия, есть риск, что организм отторгнет орган. Зато если трансплантация прошла успешно, пациент избавляется от своих недугов. И не надо будет тратить огромные средства на то, чтобы отправлять человека на трансплантацию за рубеж. Когда мы говорим о трансплантации органов от умершего донора, то, в отличие от пересадки от живого родственного донора, мы рискуем жизнью одного человека, а не двух. Для пациентов, которым в этот раз была проведена трансплантация, все прошло хорошо: 30-летняя волынянка больше не нуждается в гемодиализе, 45-летний житель Черновцов, которому, по словам врачей, оставалось жить несколько недель, начнет новую жизнь со здоровым сердцем, а 45-летний Андрей избавился от диабета и почечной недостаточности. В реанимации все трое пациентов лежали рядом, состояние у них было стабильным. А мы отметили, что в определенной степени они стали родственниками.

Юрий Шаваров еще в 1990-е годы заинтересовался хирургическим лечением заболеваний поджелудочной железы и возможностями трансплантации этого органа.

— Я был в парламентской группе, которая подготовила реформу медицины, — вспоминает врач. — Был готов начать трансплантацию еще в конце девяностых. К сожалению, тогда Верховная Рада и Кабмин приняли такие законы, из-за которых трансплантации в Украине отложились почти на 25 лет. Но я мечтал, что когда-то мы это сделаем. И вот сейчас, наконец, появились идеальные условия, чтобы возродить трансплантацию в Украине.

Напомним: Львовская больница скорой медицинской помощи вошла в пилотный проект по трансплантации. Теперь здесь могут заключать договоры на все виды таких хирургических вмешательств. Медицинские услуги по пересадке органов оплачивает государство. Для пациентов они полностью бесплатны. На днях во Львовской больнице скорой помощи заработала телефонная линия по трансплант-координации. Записаться в лист ожидания для пересадки органов или проконсультироваться с координаторами можно по телефону (068) 513−37−10.

…После выполнения серии операций по трансплантации органов министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев. Каждый день в Украине в среднем умирает девять человек, которые не дождались трансплантации. На пересадку органов за рубежом государство в 2020 году заложило в бюджет 1 миллиард гривен. Львовские медики акцентируют внимание правительства на том, что в Украине трансплантация обходится в 4—5 раз дешевле, чем за рубежом. Если трансплантации в нашей стране будут проходить регулярно, это позволит спасти больше жизней украинцев при меньших затратах.

На фото в заголовке: До операции Андрей не сказал родным, что ему будут делать трансплантацию. Только когда почувствовал, что состояние улучшается, впервые им позвонил

Фото предоставлено Львовской больницей скорой помощи



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