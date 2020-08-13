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Мир

В Беларуси задержали капитана милиции, который подал в отставку из-за разгона протестов

13:06 13 августа 2020
удостоверение, погоны

В Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова, который накануне сообщил, что выступает против разгона протестов и публично подал в отставку.

О задержании в Новополоцке сообщает Telegram-канал «Наша Нiва» со ссылкой на жену задержанного Марину Емельянову.

По ее словам, мужа вызвали на работу под предлогом необходимости подписать акт приема-передачи формы, но позже он был задержан.

Женщина сообщила, что Емельянову вменяют статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В четверг, 13 августа, над ним должен состояться суд.

«Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пришло время увольняться», — рассказала Марина.

Напомним, 12 августа Емельянов опубликовал в Instagram фотографию своих погон и удостоверения и подписал: «17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…».

Из-за жестокости спецслужб, некоторые белорусские силовики начали выбрасывать свою военную форму в мусорники.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси на фоне жестких разгонов акций протеста уволились несколько телеведущих, в том числе журналист военной программы Минобороны «Арсенал» Владимир Бурко, работавший на телеканале «Беларусь 1».

ФОТО: Instagram jeghor

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