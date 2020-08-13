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Силовики пришли в минские офисы "Яндекса" и Uber
В Беларуси, где власти из-за протестов периодически отключали интернет, силовики пришли с обысками в минские офисы «Яндекса» и Uber.
Не исключено, что визитами силовиков в офисы операторов такси власти хотят уменьшить мобильность населения. Тем временем «NEXTA» сообщает, что таксисты в Бресте присоединились к акциям протеста.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 августа интернет пропадал во всех областных центрах Беларуси, где проходили акции протеста.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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