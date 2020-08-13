27.34 / 27.58 32.06 / 32.52
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Снимайте маску только перед едой: как уберечься от COVID-19 в ресторанах и кафе

16:53 13 августа 2020
В ресторане

Простые правила помогут не заразиться коронавирусом COVID-19 при посещении заведений общественного питания. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает на своей станице в Facebook.

«Если вы решили посетить кафе или ресторан, то сделайте это безопасно!» — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности во время карантина необходимо:

  • использовать в заведениях питания санитайзер;
  • оплачивать заказ бесконтактно;
  • снимать защитную маску непосредственно перед едой;
  • отдыхать вместе с друзьями, но не более четырех человек за столиком.

Ранее сообщалось, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции на масштабном праздновании ромской свадьбы. Но нее, невзирая на карантин, съехались 150 человек из разных областей Украины. Через неделю после празднования коронавирус обнаружили у двоих гостей.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

драка

Под Львовом девочки зверски избили сверстницу: их друзья снимали происходящее на видео и смеялись

Артем Проскалович

Из администрации Лукашенко начали увольняться чиновники

Полицейский и скорая

В Киеве зарезали парня, который заступился за незнакомую девушку на улице (фото, видео)

Леонид Кравчук

Кравчук сделал неожиданное заявление о статусе русского языка в ОРДЛО

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер