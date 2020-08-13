Снимайте маску только перед едой: как уберечься от COVID-19 в ресторанах и кафе

Простые правила помогут не заразиться коронавирусом COVID-19 при посещении заведений общественного питания. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает на своей станице в Facebook.

«Если вы решили посетить кафе или ресторан, то сделайте это безопасно!» — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности во время карантина необходимо:

использовать в заведениях питания санитайзер;

оплачивать заказ бесконтактно;

снимать защитную маску непосредственно перед едой;

отдыхать вместе с друзьями, но не более четырех человек за столиком.

Ранее сообщалось, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции на масштабном праздновании ромской свадьбы. Но нее, невзирая на карантин, съехались 150 человек из разных областей Украины. Через неделю после празднования коронавирус обнаружили у двоих гостей.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter