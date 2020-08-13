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Снимайте маску только перед едой: как уберечься от COVID-19 в ресторанах и кафе
Простые правила помогут не заразиться коронавирусом COVID-19 при посещении заведений общественного питания. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает на своей станице в Facebook.
«Если вы решили посетить кафе или ресторан, то сделайте это безопасно!» — говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности во время карантина необходимо:
- использовать в заведениях питания санитайзер;
- оплачивать заказ бесконтактно;
- снимать защитную маску непосредственно перед едой;
- отдыхать вместе с друзьями, но не более четырех человек за столиком.
Ранее сообщалось, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции на масштабном праздновании ромской свадьбы. Но нее, невзирая на карантин, съехались 150 человек из разных областей Украины. Через неделю после празднования коронавирус обнаружили у двоих гостей.15
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