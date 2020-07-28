Гости разъезжались в спешке: в Днепре шумную ромскую свадьбу поразил коронавирус

В Днепре, где коронавирусом заразились сразу 15 священников, вспышку инфекции зафиксировали на масштабном праздновании ромской свадьбы.

Известно, что ромы из Новомосковска отмечали свадьбу в днепровском кафе «Сан Ремо». На праздник, несмотря на карантин, съехались 150 человек из разных регионов Украины.

Сначала свадьбу планировали отмечать в течение нескольких недель. По предварительным данным, люди начали разъезжаться раньше из-за ухудшения самочувствия.



Спустя неделю после празднования, в Новомосковске коронавирус был обнаружен у двоих ромов, которые были гостями на свадьбе. Оба находятся в стационаре, говорится в сюжете ТСН.

Ресторан, в котором проходил праздник, сейчас закрыт. На его владельца составили административный протокол за нарушение карантина.

Полиция устанавливает приблизительный круг контактных лиц заболевших.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 919 новых случаев заражения коронавирусом. На утро 28 июля подтверждены 66 575 случаев COVID-19, из них 1629 летальных, 36 744 пациента выздоровели.

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