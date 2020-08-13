Перенесший инсульт Михаил Ефремов замечен в инвалидном кресле: видео из больницы

Российский актер Михаил Ефремов после госпитализации в Боткинскую больницу Москвы не передвигается самостоятельно. По больничным коридорам пациента возят в инвалидном кресле-каталке. Актера увезли в больницу 11 августа, прервав заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Видео из больницы опубликовал starhit.ru.

После поступления Ефремова в больницу врачи заподозрили у него инсульт. Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный находится в состоянии средней тяжести. Диагноз «инсульт» подтвердился.

Напомним, ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня. Автомобиль актера протаранил встречную машину. Второй водитель погиб. Судебные слушания по резонансному делу начались 29 июля. Учитывая состояние обвиняемого, следующее заседание перенесли на неделю.

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