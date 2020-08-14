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Мир

В ВОЗ рассказали, можно ли заразиться COVID-19 через еду

11:17 14 августа 2020
Магазин

В ВОЗ, ранее призвавшей людей не посещать стоматологов во время пандемии коронавируса, заявили, что на данный момент ничего не известно о возможности подхватить SARS-CoV-2 через продукты.

Как сообщает «Лига», исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении Майкл Райан заявил, что люди «могут чувствовать себя комфортно и в безопасности» в том, что касается продуктов.

По его словам, не стоит пугать людей вирусом на замороженных продуктах — таки случаи не известны.

«Нет никаких доказательств того, что продукты питания или цепочка участвуют в передаче этого вируса. Люди не должны бояться еды или упаковки пищевых продуктов, процесса переработки и доставки еды», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус поставил в пример другим странам Новую Зеландию, в которой успешно боролись с коронавирусной инфекцией.

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