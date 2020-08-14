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Тихановская выступила с новым обращением (видео)

12:13 14 августа 2020
Светлана Тихановская

Оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, выступила с новым видеообращением к белоруссам.

Видео публикует «TUT.BY». «За последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать „нет“ власти», — сказала Тихановская и поблагодарила всех, кто голосовал за перемены, заявив, что таких — большинство.

Она подчеркнула, что на избирательных участках, где считали голоса честно, количество избирателей, поддержавших ее кандидатуру, превысило 60 процентов.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Призываю власть пойти на диалог. Призываю мэров всех городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных собраний», — заявила Тихановская и поблагодарила всех, вышедших на протесты и объявивших забастовки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с таким же призывом к мэрам белорусских городов обратилась и глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Тем временем 14 августа 2020 года в Беларуси продолжаются акции протеста — работники многих предприятий объявили забастовку.

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