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«Засунем в трусы гранату и выдернем чеку»: белорус рассказал о зверствах силовиков и заподозрил, что это были россияне
Один из участников акций протеста в Беларуси рассказал, как над ним издевались спецназовцы в ночь с 11 на 12 августа. Об этом в своем Facebook написал знакомый с ним активист из Минска Петр Маркелов.
Участник акции сообщил, что происходило после того, как протестующих окружили спецназовцы.
«Я спрятался в укромном месте. Со всех сторон закрыто рекламными щитами. Но в одном месте был прозрачный участок без рекламы. Я смотрю на этот участок, вижу, как там на коленях стоит человек, его бьет спецназовец. Человек падает, его продолжают бить. Спецназовец наклоняется, что-то говорит человеку, потом поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. Манящим жестом указательным пальцем он говорит мне «иди сюда». Это был самый пугающий момент за этот вечер, когда я понял, что моя песенка спета.
Меня побили и связали мои руки сзади. После этого три спецназовца отвели меня за угол и говорят: «Мы сейчас засовываем тебе в трусы гранату, достаем чеку, ты взрываешься, а мы скажем, что ты подорвался на неопознанном взрывном устройстве». Они засунули мне в трусы боевую гранату и отбежали. Потом вернулись, снова побили и повели обратно. У меня откололись куски от зубов, потому что ими мне приходилось носить свой рюкзак. Когда рюкзак падал — они меня били, я его поднимал, а они продолжали бить", — сообщил мужчина.
По его словам, в автозаке было около двадцати человек, которые лежали друг на друге.
«Человек говорит: «У меня астма, я задыхаюсь». Спецназовец подходит, ставит ногу на горло, начинает его душить и говорит: «Ты можешь сдохнуть, нам все равно».
Участник акции считает, что его задерживал российский спецназ.
«На мне была майка „Свободу Сенцову“. Они среагировали на эту майку: „Вот, ты еще и против России“. Они говорили с русским акцентом и обращались к нам с позиции: „Вы, белорусы“, отделяя себя от нас. „У вас такой хороший батька, что вам не нравится?“ — белорусы так не говорят», — отметил участник протестов.
Ранее отмечалось, что такую жестокость силовики в Беларуси еще никогда не проявляли.
Фото: ТСН.ua523
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«Засунем в трусы гранату и выдернем чеку»: белорус рассказал о зверствах силовиков и заподозрил, что это были россияне
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