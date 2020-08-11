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На дочери Путина испытали вакцину от коронавируса: сеть разразилась комментариями

12:15 11 августа 2020
На дочери Путина испытали вакцину от коронавируса: сеть разразилась комментариями

В России, где для испытания вакцины от коронавирусной инфекции отбирали группу военнослужащих, участие в эксперименте приняла дочь президента РФ Владимира Путина.

Как передает «Мэш», Путин заявил, что 11 августа «впервые в мире зарегистрирована вакцина», и что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавируса.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день — 37 с небольшим и все», — заявил президент РФ.

Ожидается, что медиков начнут вакцинировать в конце августа — сентябре, а в «гражданский оборот» препарат поступит 1 января 2021 года.

В сети тут же отреагировали на заявление Путина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области заявляли о планах начать производство вакцины против коронавируса в ноябре 2020 года.

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