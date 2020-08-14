Новость о "победе" Лукашенко только усилила протесты в Беларуси

Пятница, 14 августа, ознаменовалась новыми массовыми акциями протеста в Беларуси — свое отношение к происходящему в стране выразили работники крупнейших предприятий. Напомним, Центризбирком страны огласил официальные результаты выборов.

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Рабочие сразу нескольких заводов в Минске в пятницу вечером пошли с работы не домой, а в центр города, к дому правительства. Они выступили против насилия силовиков и призвали власть к ответу за их действия.

Они скандировали: «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Ермошину в тюрьму!».

Один из силовиков, охраняющих здание ЦИК, демонстративно опустил щит перед митингующими. В сети появилось видео.

В Бобруйске забастовку объявили рабочие крупнейшего предприятия отрасли — «Белшина». Их пришли поддержать горожане. На митинге стало известно, что обращение, которое работники предприятия 13 августа передали в профсоюзный комитет, отказались рассматривать, так как оно было составлено не по форме.

Протесты на "Белшине"

Вышли на протест и сотрудники «Беларуськалия».

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Примечательно, что к рабочим присоединились даже медики — сотрудники Минской окружной клинической больницы поддержали требования митингующих.

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Тем временем стало известно, что белорусские правоохранители возбудили уголовное дело против основателя главного оппозиционного Telegram-канала страны Nexta Live, однако кто стал преследуемым силовиками — Роман Протасевич или Степан Путила, на данный момент не известно.

Ранее сообщалось, что канал работает из Варшавы.

Напомним, Лукашенко призвал к прекращению забастовок, обвинив оппозицию в экономическом ослаблении и «работой на конкурентов» беларусских предприятий.

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