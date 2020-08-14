Протесты не помешали: ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем президентских выборов

В Белоруси, несмотря на протесты и забастовки, Центризбирком объявил победителем президентских выборов действующего главу государства Александра Лукашенко.

Как передает «TUT.BY», в ЦИК сообщили, что за Лукашенко отдали свои голоса 80,1 процента избирателей, а за его оппонента Светлану Тихановскую — 10,1 процента белорусов.

Отмечается, что всего проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Тихановская призвала белорусов отстоять свой выбор, а мэров городов — организовать в выходные дни митинги.

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