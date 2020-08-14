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Мир

Лукашенко выбрал Россию? Представителя Европарламента не пустили в Беларусь

19:02 14 августа 2020
Граница Беларуси

Главу делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня не пустили в эту страну, хотя его визит анонсировался. Ранее протестующих поддержал бывший глава Минкультутры.

О произошедшем сообщает оппозиционный Telegram-канал Nexta. Причины действий белорусских властей пока неизвестны.

В Минск планировался визит представителей Европарламента: председателя делегации по связям с Беларусью Роберта Бедроня и евродепутата из Литвы Петраса Ауштрявичюса. Бедронь анонсировал, что делегация попытается «прояснить ситуацию, которая, как мы знаем из сообщений СМИ, является сложной». Визитеры планировали встретиться с задержанными в Беларуси гражданами ЕС, а также с белорусскими политзаключенными, с журналистами свободных СМИ страны и с представителями правительства Беларуси.

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси вновь начали усиливаться.

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