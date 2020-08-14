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Евросоюз запустил санкционный процесс против Лукашенко
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли «политическое решение» ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, которых считают ответственными за применение насилия и нарушения прав человека во время подавления акций протеста. Напомним, Лукашенко оправдал действия силовиков.
Окончательное решение о санкциях должен принять Совет ЕС.
Как сообщает Telegram-ресурс Раньше всех. Ну почти, саммит собрали экстренно, по инициативе главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреллле, к которому накануне обратились президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши.
Они также обнародовали заявление, призывающее власти Беларуси к незамедлительному прекращению насилия по отношению к протестующим и к уважению прав человека, свободы слова и собраний.
Напомним, шестой день протестов в Беларуси ознаменовался масштабными забастовками на крупнейших предприятиях страны.97
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