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"Мне что делать?»: Лукашенко высказался о протестах в Беларуси и их жестком подавлении
В Беларуси, которая охвачена протестами после выборов президента страны, проходит заседание Совета безопасности.
О ходе заседания сообщают росСМИ. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «А как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?«
Он также считает, что против страны началась агрессия и необходимо «разобраться с теми, кто приехал сюда». При этом он призвал граждан «не высовываться на улицы».
«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», — заявил Лукашенко об особенностях действий силовиков.
Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси усилились после объявления результатов выборов.474
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