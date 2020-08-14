27.26 / 27.50 31.99 / 32.45
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Мне что делать?»: Лукашенко высказался о протестах в Беларуси и их жестком подавлении

19:32 14 августа 2020
Александр Лукашенко

В Беларуси, которая охвачена протестами после выборов президента страны, проходит заседание Совета безопасности.

О ходе заседания сообщают росСМИ. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «А как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?«

Он также считает, что против страны началась агрессия и необходимо «разобраться с теми, кто приехал сюда». При этом он призвал граждан «не высовываться на улицы».

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», — заявил Лукашенко об особенностях действий силовиков.

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси усилились после объявления результатов выборов.

474

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Лукашенко

"Мне что делать?»: Лукашенко высказался о протестах в Беларуси и их жестком подавлении

Певица Валентина Легкоступова умерла

Певица Валентина Легкоступова умерла

ЧВК Вагнера

Лукашенко отдал Путину задержанных в Беларуси "вагнеровцев"

Лукашенко и Путин

Если сильно наказать Лукашенко, он еще больше сблизится с Путиным: что пишут о Беларуси западные СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер