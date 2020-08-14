"Мне что делать?»: Лукашенко высказался о протестах в Беларуси и их жестком подавлении

В Беларуси, которая охвачена протестами после выборов президента страны, проходит заседание Совета безопасности.

О ходе заседания сообщают росСМИ. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «А как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?«

Он также считает, что против страны началась агрессия и необходимо «разобраться с теми, кто приехал сюда». При этом он призвал граждан «не высовываться на улицы».

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», — заявил Лукашенко об особенностях действий силовиков.

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси усилились после объявления результатов выборов.

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