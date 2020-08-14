Лукашенко проиграл, от этого он еще опаснее: озвучены три варианта Кремля для Беларуси

Лукашенко, оправдавший зверства силовиков в отношении протестующих, уже не сможет удержать стабильность в своей стране, а значит, Москва получает под боком пороховую бочку. Такое мнение озвучила известный российский политолог доктор исторических наук Лилия Шевцова.

В своем Facebook она назвала ослабевшего и озверевшего Лукашенко, потерявшего поддержку народа, «головной болью» для Путина и очертила три варианта действий, на которые Кремль теперь может пойти.

«Первый: дать Беларуси отправить Лукашенко в отставку (значит под суд). Второй: помочь батьке, послав ему десант „зеленых человечков“ (готов ли Кремль к изоляции России?). Третий — вывезти Лукашенко из Минска и поселить его рядом с Януковичем. У них есть, о чем побеседовать», — перечислила все варианты Шевцова.

По ее мнению, создание условий для мирного ухода Лукашенко для Путина может стать способом не только предотвратить дестабилизацию, а возможно, и гражданскую войну в Беларуси, но и возвратиться в Клуб мировых держав, чем он сейчас озабочен. Однако, подчеркивает политолог, это все возможно до того, пока «батька» не зальет Беларусь кровью и не возложит ответственность за кровь на Кремль.

Напомним, Евросоюз уже запустил санкционный процесс против Лукашенко.

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