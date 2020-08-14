«Мой брат ехал домой с работы, мы до сих пор не знаем, что с ним»: рассказ участницы протестов в Минске (видео)

Протесты в Беларуси стали топ-темой этой недели и в Украине. Казалось бы, «сильная рука» Александра Лукашенко без проблем сможет подавить любые протестные настроения внутри страны, но на деле получилось иначе. Невиданная до сих пор агрессия, избиения и расстрелы мирных протестующих заставили сотни тысяч граждан выходить на улицы, устраивать забастовки, перекрывать дороги. Всегда считалось, что белорусы — мирный народ. И даже сейчас их протест безоружный: люди выходят на улицу с цветами, белыми браслетами, в белых футболках. «ФАКТАМ» удалось связаться с одной из участниц женского протеста в Минске. Девушке 22 года, ее имя в целях безопасности мы называть не будем.

— Это может странно звучать, но в городе сейчас атмосфера некоего праздника, — говорит собеседница, — люди улыбаются, машут друг другу, поднимают вверх правую руку с белым браслетом (символ белорусского протеста. — Авт.). Мы выступаем за мирный протест и против совершенно неоправданного насилия со стороны силовых органов.

— Глядя на опыт Революции Достоинства в Украине, ваш протест выглядит, мягко говоря, наивно. Чего добиваются протестующие?

— Во-первых, мы хотим остановить насилие. Во-вторых, освободить всех политзаключенных и задержанных. И в третьих, провести открытые выборы и честно пересчитать бюллетени. Никто на улицах не верит в «80% за Лукашенко». Сейчас в разных уголках страны публикуют итоговые протоколы и практически везде Светлана Тихановская набирает в разы (!) больше голосов, чем Лукашенко. В то же время женский протест является нашим неким отражением, женщины с цветами — это и есть наша мирная и светлая Беларусь.

— В Украине переломным моментом в протестах стало избиение студентов на Майдане Независимости. Что, по твоему мнению, заставило белорусов так массово выйти на улицы?

— В последние два дня можно заметить, что протест переместился с ночного времени на дневное. Мы надеемся, что это сможет снизить градус агрессии.

В первые дни после выборов было совершенно зверское и скотское поведение со стороны ОМОНа — многих хватали просто на улицах и жестоко избивали, задерживали. На видео из Окрестина (на этой улице в Минске находится Центр изоляции правонарушителей минского ГУВД. — Авт.) слышно, как людей целую ночь избивают, они кричат от боли. Это страшно и очень жутко. Именно эта неприкрытая и неоправданная агрессия побудила людей идти на улицы — бороться за свой выбор, за свою свободу.

— Есть ли среди твоих друзей и знакомых те, кого задержали?

— Так получилось, что сейчас практически у каждого гражданина нашей страны есть друг или приятель друга, которого задержали. Это уже касается каждого. И хотя сейчас многих начали отпускать, вся страна видит и слышит их рассказы об издевательствах, надругательствах и насилии прямо в райотделах. Мой двоюродный брат вечером возвращался домой с работы на велосипеде, его задержали, и мы три дня ничего не знали о его судьбе. Он просто ехал домой, где его ждали жена и маленький ребенок, а его схватили, и, как мы потом узнали, увезли в райотдел милиции вообще в другой город! Сейчас он есть в списках задержанных, но мы ничего не знаем о его состоянии. Парадокс, но в окружении стольких представителей силовых органов ты не можешь чувствовать себя в безопасности.

— Накануне выходных есть ли какие-то эмоциональные изменения в настрое твоих сограждан? По всей видимости, люди готовятся к масштабному протесту.

— За последние два дня градус агрессии со стороны силовиков немного снизился, в Минске многие ОМОНовцы показывают протестующим сердечки из окон автобусов. Самое большое переживание вызывает, что глядя на тех, кого уже отпустили, а до этого избивали, найдутся те, кто захочет отомстить. Мы боимся, что эта ярость выплеснется на улицы, а вдруг появятся еще какие-то провокаторы… И это может перерасти в бойню, чего бы очень не хотелось.

— Протесты в вашей стране у нас сравнивают с Майданом, но акции и забастовки растянулись по всей Беларуси, нет единого центра и, по сути, лидера. Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Остается ли она для вас неким лидером или символом протеста?

— Действительно, Тихановская уехала из страны, ее можно понять — вероятно, ей угрожали, ее муж до сих пор находится в руках власти. Несмотря на это, многие Тихановскую поддерживают. Да, у нее не было конкретной программы развития страны, многие голосовали не столько за нее, сколько против действующего президента. Других кандидатов — Цепкало и Бабарико — вообще не допустили к участию в выборах. Бабарико многое сделал для Беларуси, многие люди из числа думающего населения его поддерживают, он достаточно умный, и у него есть конкретная программа.

— В то же время и Цепкало, и Бабарико являются явно пророссийскими…

— Я совершенно не разбираюсь в политике, слышала, что о них говорят, якобы они и вправду связаны с Кремлем. Но и Лукашенко с Путиным тоже находится на короткой ноге, это последствия нашей сильной зависимости от России. На данный момент, если говорить о настроениях на улице, большинство поддерживают Тихановскую.

— Полгода назад обострился дискурс по поводу «Союзного государства», то есть фактического поглощения Беларуси Российской Федерацией. Какие настроения в обществе по этому поводу?

— Не знаю ни одного человека, кто бы это поддерживал. Не думаю, что даже сторонники Лукашенко, если кто-то еще остался, кроме его «прикорытников», согласны на объединение с Россией. Ничего против самих россиян я не имею, но их власть ничем не отличается от нашей нынешней, а менять шило на мыло совершенно нет смысла. Беларусь — суверенное государство, совершенно другое, чем Россия, у нас разный менталитет, кто бы что ни говорил.

— Было ли у тебя ощущение, что выборы закончатся именно вот так?

— У всех было какое-то предчувствие, что 9 августа станет точкой старта. В разговорах часто можно было услышать, что «до 9 числа надо то-то успеть сделать», все понимали, что Лукашенко власть просто так не отдаст.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жестокость силовиков по отношению к участникам мирных протестов стала причиной того, что несколько известных ведущих государственных телеканалов и радиостанций Беларуси заявили о решении уволиться.

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