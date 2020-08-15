Президент Беларуси Александр Лукашенко видит в массовых протестах угрозу не только для своей страны, но и для России. Об этом он заявил на совещании в Минске 15 августа.

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — сказал действующий президент.

Он уверен, что организаторы протестов «читали методички цветных революций», а вдобавок «появились элементы внешнего вмешательства».

«Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите — иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом… У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне», — возмутился он, предположив, что эти легенды вбрасываются, «чтобы у народа создать вот… подленькое настроение».

Теперь же Лукашенко, по его словам, полон решимости не допустить такого сценария.

Напомним, ранее в МИД Украины возмутились словами Лукашенко о причастности Украины к протестам в Беларуси.

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