ОМОНовцы трижды избили 14-летнего школьника в Минске: следы от дубинок по всему телу (фото)

Во время протестов в Минске силовики задержали и трижды избили 14-летнего школьника, который принимал участие в акции солидарности. Теперь его близкие хотят привлечь милиционеров к ответственности, но из-за загруженности в милиции подростку не дают направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Как пишет TUT.BY, парень рассказал, что его били сначала «люди в зеленой форме», потом били в автозаке и в Центральном РУВД. Подростка, как и других задержанных, заставляли кричать «Я люблю ОМОН. Слава ОМОНу».

По словам парня, 8 часов он вместе почти с сотней задержанных пролежали во внутреннем дворике милиции. Поспать никому не удалось — силовики периодически их избивали. У 14-летнего парня нашли молоток в рюкзаке, за это его били дополнительно почти час.

Сестра избитого подростка рассказала, что у брата глубокие раны на коленях, локтях, следы на лбу и подбородке — это все от позы, в которой он долго стоял. Их опускали на колени, руки за спиной или за головой, лицом в асфальт. Есть следы от дубинок на ягодицах, спине, ногах, а на руке отпечатались чужие пальцы.

Семья подростка уже обращалась в Следственный комитет с вопросом о прохождении судебно-медицинской экспертизы, там отправили в РУВД по месту жительства. А в милиции объяснили, что очень загружены и сказали звонить после 19 августа и «успокоили», что побои не сойдут.

«Мы сфотографировали все травмы и обратились к травматологу, чтобы все зафиксировать. Хотим привлечь к ответственности тех, кто бил брата», — цитирует издание слова сестры подростка.

О том, как силовики в Беларуси издевались над протестующими в материале «ФАКТОВ».

ФОТО: TUT.BY



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