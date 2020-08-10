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Протесты в Беларуси: силовики применили резиновые пули и водометы
В ходе протестов, охвативших центр столицы Беларуси Минска, силовики применили против протестующих резиновые пули и водометы.
Об этом передает местное издание «Наша Нива».
Сообщается, что несколько человек были ранены в ноги. Их точное количество неизвестно. Трех раненых забрала «скорая».
Также ранее местные СМИ писали о применении светошумовых гранат. Одна из них попала в грудь демонстрантов Роману Зайцеву. Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, протесты в центре Минска начались после закрытия избирательных участков, митингующие считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными. Государственный экзитпол показал победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%; тогда как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 7%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что штаб Светланы Тихановской заявил о ее победе на 20 участках, а сама кандидат намерена обжаловать результаты выборов, так как считает их «непрозрачными» (читай — «подтасованными»).17
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