В Одессе умер известный украинский джазмен

15 августа не стало Николая Голощапова — одного из самых авторитетных и уважаемых специалистов страны в области джазового искусства, известного исполнителя и преподавателя, заслуженного работника культуры Украины. Неоднократного победителя международных фестивалей, непременного члена жюри ряда престижных конкурсов. В том числе соорганизатора фестиваля-конкурса Master-Jam Fest. Члена президиума джазовой ассоциации Украины (с 1995 года).

Николай Яковлевич был основателем и бессменным руководителем эстрадно-джазового отделения Одесского училища искусств и культуры им. К.Ф. Данькевича. До преподавания в училище получил богатый исполнительский опыт: 10 лет — в танцевальных ансамблях, играя на фортепиано и аккордеоне, работал штатным аранжировщиком в оркестре штаба Одесского военного округа, 25 лет возглавлял биг-бэнд таксистов «Зеленый огонек». Именно этот коллектив первым в Украине давал концерты инструментальной джазовой музыки с пьесами Дюка Эллингтона, Гарри Джеймса, Мейнарда Фергюсона, Бенни Голсона.

Одесса на весь мир известна своими джазовыми традициями. Благодаря своему легендарному земляку Леониду Утесову и его знаменитому «Теа-джазу» Одесса считалась негласной столицей джаза. Он звучал на разных одесских сценах, во времена диксиленда и свинга, когда его то разрешали — то запрещали, то хвалили — то клеймили. Не раз одесситы предпринимали попытки сделать джаз и Одессу понятиями неотделимыми, организовывали фестивали джазовой музыки. В этом — немалая заслуга Николая Голощапова.

Именно он создал в училище джаз-оркестр, который вскоре стал профессиональным коллективом, активно выступающим на джазовых фестивалях в Одессе, по городам Украины и за рубежом. Душой, главным дирижером и, можно сказать, лицом коллектива был, несомненно, сам его создатель. В этом джаз-оркестре играют и поют студенты и выпускники училища искусств, а также почитают за честь играть известные музыканты. Причем, это единственный музыкальный коллектив, где музыканты играют безо всяких гонораров, а ради удовольствия.

Показательными стали проекты «Шедевры джазовой аранжировки», «Поэзия в джазовой оправе» с участием народного артиста Украины Олега Школьника, «Духовный оркестр Дюка Эллингтона»; абонементные концерты в филармонии, выступления на международных джаз-фестивалях…

Лучшей памятью Маэстро прозвучат его слова: «Где кончаются слова — начинается музыка, — говорил поэт, публицист и критик Генрих Гейне. Неблагодарное дело — пытаться рассказать словами о музыке. Ее надо слушать и чувствовать. Это чувственная, иррациональная сфера. Музыка — вне круга физических категорий. На мой взгляд, самая высокая степень выражения этого чародейства — джаз… Он — высшая степень музыкальной свободы. Конечно, есть более высокоинтеллектуальные виды искусства, жанры музыки. Но в джазовой музыке есть особое скрытое чудо, вызывающее в нашем сердце трепет. Оно и создает этот загадочный резонанс, который не разгадан до сих пор. Джаз — это тайна.

Джаз — высокая музыка. В нем и высота интеллекта, и высота души. Джазовые музыканты говорят на своем, только им понятном языке и, как правило, часто понимают друг друга без слов, по взгляду, по взмаху головы. Они — одной крови, эти загадочные, чувствующие тонкие вибрации люди. Они безошибочно узнают своих в толпе, как рыцари тайного ордена. А еще джаз — музыка печали и разлук. И музыка счастья. Сумасшедшего, абсолютного счастья. Джаз подарен людям небесами. В джазе зашифрованы послания других миров. Так мне кажется. Джаз — это гармония и любовь!"

Напомним, 8 августа в Одессе умер известный украинский оперный тенор, народный артист Украины Анатолий Дуда.

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