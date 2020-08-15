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Протестующего Тарайковского в Минске могли убить силовики: в сети показали фото
Погибшего во время протестов в Беларуси Александра Тарайковского, с которым сегодня попрощались в Минске, могли убить силовики, которые разгоняли мирных людей.
Associated Press опубликовали кадр из видео, на котором запечатлен момент смерти 34-летнего Тарайковского.
По версии МВД, он умер от взрыва устройства, которое пытался кинуть в спецназ. Вместе с тем, в свидетельстве о смерти написано, что Тарайковский получил открытую рану грудной клетки, а смерть наступила от кровопотери.
В Минске у метро Пушкинская весь день проходит мирный митинг памяти по погибшему Тарайковскому. В акции участвует примерно 3−4 тысячи человек.
Уходящих участников сменяют новые. Люди стоят с бело-красно-белые флагами, цветами и плакатами с призывом не допускать насилие.
Там же организовали стихийную выставку протестного искусства: люди принесли краски, карандаши, фломастеры и бумагу.
Погибшему 10 августа Александру Тарайковскому было 34 года, у него остались жена и 3-летняя дочь.
Более подробно о том, что сейчас происходит на улицах Беларуси, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Их просто убивали»: как белорусские силовики «наводили порядок» по приказу Лукашенко.89
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