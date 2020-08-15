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В Минске прощаются с первым погибшим на протестах (видео)

12:49 15 августа 2020
Прощание с погибшим

В Минске проходит прощание с Александром Тарайковским, погибшим 10 августа на улице Притыцкого, где силовики жестоко разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — открытая рана грудной клетки, он умер от массивной потери крови.

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что якобы Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако очевидцы рассказывали, что у мужчины в руке ничего не взрывалось. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь, сообщает tut.by.

Семья просила людей, не знакомых с Александром, проститься с ним на Пушкинской, в ритуальном зале будут только самые близкие.

«Это все-таки прощание с человеком, нам надо как-то это пережить. Я очень солидарна с людьми и благодарна им, но пускай не приходят на прощание, чтобы не было массовости», — сказала гражданская жена погибшего.

Но жители столицы Беларуси все равно пришли на Ольшевского. Они стояли по обе стороны улицы, в цепи, с цветами и бело-красно-белыми флагами. Среди собравшихся был также и экс-кандидат в президенты 2010 года, поэт и политик Владимир Некляев.

Люди собирают пожертвования для семьи. Инициативу проявил один из собравшихся.

Как писали «ФАКТЫ», когда в Беларуси были объявлены официальные предварительные результаты президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на улицы на акции протеста против их результатов. Люди просто не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

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