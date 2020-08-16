Белорусы готовят общенациональную забастовку: в ответ на это бюджетников в Минск везут автобусами

В Беларуси продолжаются протесты. 16 августа в 14:00 состоится общенациональный марш «За свободу!». Об этом говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA Live.

«Самый важный день — 16 августа. За прошедшую неделю белорусы поняли, что их — миллионы. И уже сегодня мы должны выйти на РЕШАЮЩИЙ и МИРНЫЙ марш. И официально заявить не только самопровозглашённому диктатору, но и всему миру о НАШЕМ общем стремлении», — говорится в сообщении канала.

NEXTA Live также отмечает, что «целую неделю белорусы по всей стране ввыходят на улицу с одной простой целью — отстаивать свои права, отстаивать свою свободу и своё будущее».

«Сегодня размах акций солидарности достиг небывалого масштаба. Настолько, что люди выходили даже в деревнях, где население всего около 50 человек. А на прощание с погибшим героем Александром Тарайковским собрались тысячи людей, которые в очередной раз подтвердили простую истину — белорусский НАРОД никогда НЕ ЗАБУДЕТ и НЕ ПРОСТИТ карателей», — сообщили на канале.

Тем временем, власти намерены провести митинг в поддержку Александра Лукашенко. Об этом сообщают читатели из разных регионов, которых принуждают поехать в столицу. Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей.

Так, сообщения о принуждении поехать на митинг за Лукашенко пришли от работников «Белшины», «Интеграла», Могилевского мясокомбината, бобруйской «Славянки», «Бобруйскагромаша», Белорусского цементного завода, пружанского «Коммунальника», «Кричевцементношифера», Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО «Полыковичи» (сельхозпредприятие под Могилевом), «Могилевэнерго», Бобруйского завода биотехнологий, «Витебскоблгаза», Добрушского фарфорового завода, БелЖД.

Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим, пишет tut.by.

Некоторым из тех, кого попросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение. Несколько работников «Белшина» сообщили, что им якобы намерены выплатить за такую поездку по 100 рублей и поставить отработанную смену на предприятии.

Ранее стало известно, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко уже ведет переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Как писали «ФАКТЫ», после оглашения предварительных результатов президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди просто не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

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