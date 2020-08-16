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Здоровье и медицина

Ученые выяснили, что вино защищает от коронавируса

10:50 16 августа 2020
вино

Пока ученые всего мира ищут идеальную вакцину от коронавируса, канадские исследователи пришли к выводу, что природный антиоксидант может эффективно противостоять респираторному дистресс-синдрому, который сопровождает заболевших COVID-19.

Как известно, легочную недостаточность часто диагностируют у инфицированных коронавирусом. Ее симптомами являются затрудненное дыхание, сильная одышка, а в некоторых случаях — и синеватый цвет кожи.

Канадские медики выяснили, что легочная недостаточность ослабляется, если в организме повышается содержание фермента АСЕ2 благодаря антиоксиданту ресвератролу.

Ресвератрол содержится в вине, и является главной причиной того, что вино — это часть здоровой диеты, продлевающей жизнь. Больше всего ресвератрола содержится в красном вине, но он есть и в белом.

Этот антиоксидант известен своей способностью подавлять чрезмерную активность иммунной системы, которая наблюдается у больных коронавирусом. А это облегчает дыхание пациентов.

Кроме вина, ресвератрол содержится в арахисе, фисташках, малине, чернике, винограде и какао. Но, красное вино все же остается наиболее эффективным способом получения этого важного антиоксиданта.

Напомним, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская считает, что человечеству еще долго придется жить с коронавирусом. Инфекция не пойдет на спад, как минимум, до весны 2021 года.

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