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Мир

Лукашенко в Минске заговорил о солдатах НАТО и вспомнил об Украине

14:31 16 августа 2020
Александр Лукашенко

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, сделал выбор между Россией и Западом. Накануне выступления перед своими сторонниками, которых в Минск свозили автобусами со всей страны, Лукашенко снова созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время выступления на Площади Независимости Лукашенко демонстративно сказал, что не является сторонником «улиц и площадей». При этом сам вывел людей на площади.

Как известно, во время двух последних официальных разговоров главы РФ и РБ обсуждали возможность привлечения российских войск для «наведения порядка» в бунтующей Беларуси. В своей речи в центре Минска Лукашенко заговорил о солдатах НАТО. Ими же пугали россиян и украинцев во время Евромайдана в Украине.

«Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых» , — сказал Лукашенко.

«Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация», — добавил он, отвергнув идею повторных выборов.

По словам Лукашенко, ему удалось построить «суверенное, независимое государство». «Вы просили навести порядок, я его навел», — подчеркнул президент Беларуси.

Как известно, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По утверждению ЦИК, с 80% голосов победил Лукашенко, однако сторонники его главного оппонента — Светланы Тихановской убеждены в обратном и вышли на протесты, заявляя о фальсификациях. Силовики жестко избивали безоружных протестующих, забирая в тюрьмы и продолжая издевательства там.

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