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Лукашенко вытер ноги о наши интересы: в Украине объяснили, почему Зеленский должен разорвать отношения с Беларусью
У Украины есть несколько причин немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко. Их перечислил журналист Юрий Бутусов. По его мнению, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины, а значит, и Украина должна перестать воспринимать белорусскую политику как дружественную.
«Лукашенко выдал в РФ 32 террористов… То есть они убивали украинцев, подозреваются, но Лукашенко решил защитить преступников от нашего правосудия, от наказания за кровь и убийства. Причем не понятно на каком основании в Россию выдали 9 граждан Украины… Выдача террористов — плевок в лицо нашей стране!» — пишет Бутусов в Facebook.
В этой связи журналист напомнил историю украинца Павла Гриба, выкраденного в Беларуси и переданного России: «Давайте вспомним, как Лукашенко позволил похитить из Минска гражданина Украины, которого бросили в тюрьму по смехотворному обвинению — что он плохо отзывался о Путине в соцсетях!».
«Лукашенко заявил, что в любой момент на территорию Беларуси он пригласит российские войска… Показал: Беларусь — военный плацдарм Путина, который может быть использован против Украины. О каком посредничестве в Минске может в такой обстановке идти речь?
Лукашенко — не посредник и не друг Украины — он близкий союзник Путина, который ведет переговоры в интересах Москвы. Лукашенко вытер ноги об интересы Украины… Кто будет уважать нашу страну, если вы боитесь защищать национальные интересы не только перед Путиным, но даже перед картофельным фюрером?" - возмущается журналист.
Напомним, 16 августа на митинге в Минске Лукашенко снова отметился критическими выпадами в адрес Украины.
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Лукашенко вытер ноги о наши интересы: в Украине объяснили, почему Зеленский должен разорвать отношения с Беларусью
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