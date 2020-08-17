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Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по зрачкам
Глаза могут быть не только «индикатором» затаившегося в них коронавируса и ряда других заболеваний, но и свидетельствовать о скорой смерти пациента.
К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале ESC Heart Failure.
Как следует из отчета, в Японии врачи наблюдали за группой из 870 человек, которых позже разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками. За испытуемыми вели наблюдение в течение последующих двух лет.
Как выяснилось, страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше. Помимо этого, почти с 50-процентной вероятностью они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28 процентах случаев.
«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», — следует из выводов ученых.
Врачи напоминают, что обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими. Отмечается, что поиск надежных неинвазивных методов определения рисков, связанных со здоровьем, является одной из важнейших задач для медиков.
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