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Наука и технологии

Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по зрачкам

2:28 17 августа 2020
Зрачок

Глаза могут быть не только «индикатором» затаившегося в них коронавируса и ряда других заболеваний, но и свидетельствовать о скорой смерти пациента.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале ESC Heart Failure.

Как следует из отчета, в Японии врачи наблюдали за группой из 870 человек, которых позже разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками. За испытуемыми вели наблюдение в течение последующих двух лет.

Как выяснилось, страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше. Помимо этого, почти с 50-процентной вероятностью они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28 процентах случаев.

«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», — следует из выводов ученых.

Врачи напоминают, что обследование зрачка уже активно используется при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими. Отмечается, что поиск надежных неинвазивных методов определения рисков, связанных со здоровьем, является одной из важнейших задач для медиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом виде необычной диагностики: сизых голубей научили вполне профессионально отличать доброкачественные опухоли молочной железы от злокачественных.

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