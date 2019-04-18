Красный глаз — симптом многих заболеваний, требующих серьезного лечения

Здоровье

Покраснел глаз… И первое, что делает человек… ищет информацию в Интернете. Но рекомендации прикладывать пакетики чая и промывать глаз ромашкой не срабатывают. А время теряется. И через несколько дней становится ясно, что без посещения врача не обойтись. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как себе помочь при аллергическом конъюктивите.



— Лучше сразу обратиться к офтальмологу, — говорит заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика профессор Сергей Рыков. — Синдром красного глаза может быть проявлением многих заболеваний, значит, прежде всего нужен точный диагноз.

— Какие заболевания может заподозрить врач?

— Глаукому, кератит, проявления аллергии, воспаление. Если глаз покраснел, значит, расширились сосуды в его переднем отделе. При этом нарушается питание роговицы. Возможно, слеза недостаточно активно выделяется, и возникает синдром сухого глаза. Чтобы улучшить состояние, надо назначить адекватное лечение. Существуют сотни различных капель, гелей. Каждое лекарство имеет особенности применения, направлено на устранение причины конкретного заболевания.

— Имеет ли значение, покраснел один глаз или оба?

— Да. Например, при аденовирусной инфекции или глаукоме чаще краснеет один глаз. А вот если у пациента бактериальная инфекция (гнойное поражение), аллергия или синдром сухого глаза, вероятнее покраснение обоих глаз.

— Бывает, что белок глаз как будто покрыт тонкой сосудистой сеточкой, но иногда на нем возникает яркое красное пятно. Что это значит?

— Тем, у кого возникло кровоизлияние (красное пятно), надо выяснить показатели артериального давления. Это тревожный симптом, который может говорить о резких скачках давления. Офтальмолог назначит местное лечение, но надо также посетить кардиолога и проверить сосуды головы и шеи. При появлении сосудистой сеточки мы выясняем, какие показатели внутриглазного давления, нет ли глаукомы (она бывает и при нормальном давлении), не помутнел ли хрусталик. Если у человека катаракта, глаз напрягается и сосудики лопаются. Тогда мы рекомендуем операцию по замене хрусталика. При неосложненной катаракте зрение возвращается буквально на операционном столе.

Что такое возрастная катаракта? Чем опасно высокое внутриглазное давление? Как избавиться от синдрома сухого глаза? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 22 апреля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Сергей Александрович Рыков. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в среду, 8 мая

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы врача, как избежать болезни сухого глаза и что делать, если «в глазах песок».

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