"Такие страхи есть": лидеры стран ЕС призвали не допустить повторения "крымского сценария" в Беларуси

Прошедшие многотысячные мирные митинги в Беларуси и возможная угроза стране со стороны РФ произвели впечатление на лидеров ряда европейских стран, и они выступили с призывом поддержать протестующих в Беларуси.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Евросоюзу предложением «мобилизоваться» вместе с демонстрантами.

Об этом он написал у тебя в Twitter.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета», — написал президент Франции.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал в Twitter, что белорусы не должны бояться перемен, подобных Бархатной революции, которая произошла в Чехословакии в 1989 году, а Евросоюзу следует подбодрить их в этом.

«В Беларуси не может произойти то, что произошло у нас в 1968 году. Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя „бархатную революцию“ модели ноября 1989 года», — написал Бабиш.

Также он записал видеообращение, в котором повторил, что Европейский союз должен дать понять президенту России Владимиру Путину, что в Беларуси не может быть сценария оккупации Крыма или советского сценария оккупации Чехословакии.

Он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия вместе со странами Балтии, также поддержать белорусов.

«Поэтому я впервые лично в этом участвую. На прошлой неделе я общался с (президентом Европейского совета) Чарльзом Мишелем, с (президентом Европейской комиссии) Урсулой фон дер Ляйен, я переписывался с канцлером Ангелой Меркель. Сегодня ночью — с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я говорил с премьер-министром (Венгрии) Орбаном некоторое время назад», — сказал Бабиш.

Он заявил, что Польша настаивает на скорейшем принятии санкций против Лукашенко.

«Кто-то должен договориться с президентом Путиным от имени ЕС и должен дать понять, что невозможно то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 1968 году. Эти страхи есть», — предупредил чешский премьер-министр.

Напомним, ЕС согласовал введение санкций по отношению в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает граждан Беларуси, которые выступают против нарушения властями страны прав человека и основных свобод.

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