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На митинг в центре Минска вышли десятки тысяч людей: впечатляющие фото и видео
В Беларуси продолжаются протесты. 16 августа в Минске на марш «За свободу!» пришли десятки тысяч людей. Пользователи соцсетей делятся фото и видео.
Протестующие скандировали: «Уходи!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!». Митинги против Лукашенко в воскресенье проходят не только в Минске, но и по всей стране.
Как писали «ФАКТЫ», в Минске 16 августа в 14:00 состоялся общенациональный марш «За свободу!». На него пришли те, кто не согласен с официальными итогами президентских выборов и считает их сфальсифицированными.
Также в этот день власти Беларуси решили провести свой митинг в поддержку действующего президента. На него свозили бюджетников со все страны. Тем, кто отказывался участвовать в провластной акции, угрожали увольнением. На митинг приехал и сам президет Александр Лукашенко.
Ранее стало известно, что окружение президента Беларуси уже ведет переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.
Напомним, что после оглашения предварительных результатов президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.113
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