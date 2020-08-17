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Здоровье и медицина

Врач рассказал, что поможет женщинам справиться с недержанием мочи

9:39 17 августа 2020
врач
Инф. «ФАКТОВ»

Достаточно много женщин среднего и старшего возраста сталкивались с такой деликатной проблемой, как недержание мочи. Пациенткам необходимо знать, что недуг поддается лечению. Существуют медикаментозные и щадящие хирургические методы, которые помогут справиться с проблемой. Об этом рассказал заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык.

«На ранней стадии помогут упражнения, направленные на укрепление мышц тазового дна. Если нарушение вызвано воспалительными заболеваниями и нарушением иннервации мочевого пузыря, доктор подберет эффективные препараты. А тем, кто страдает выраженным стрессовым недержанием мочи, поможет щадящая операция: установление специальной сетки, поддерживающей уретру», — объяснил врач.

Посоветоваться с компетентным специалистом по поводу диагностики и лечения заболевания, узнать о новых прогрессивных методах терапии можно в понедельник, 17 августа, с 14:00 до 15:00. Уролог Виктор Иванович Билык ответит на вопросы на прямой линии «ФАКТОВ».

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74. Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]. Материал о прямой линии читайте в четверг, 27 августа.

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