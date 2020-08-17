Врач рассказал, что поможет женщинам справиться с недержанием мочи

Достаточно много женщин среднего и старшего возраста сталкивались с такой деликатной проблемой, как недержание мочи. Пациенткам необходимо знать, что недуг поддается лечению. Существуют медикаментозные и щадящие хирургические методы, которые помогут справиться с проблемой. Об этом рассказал заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык.

«На ранней стадии помогут упражнения, направленные на укрепление мышц тазового дна. Если нарушение вызвано воспалительными заболеваниями и нарушением иннервации мочевого пузыря, доктор подберет эффективные препараты. А тем, кто страдает выраженным стрессовым недержанием мочи, поможет щадящая операция: установление специальной сетки, поддерживающей уретру», — объяснил врач.

Посоветоваться с компетентным специалистом по поводу диагностики и лечения заболевания, узнать о новых прогрессивных методах терапии можно в понедельник, 17 августа, с 14:00 до 15:00. Уролог Виктор Иванович Билык ответит на вопросы на прямой линии «ФАКТОВ».

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