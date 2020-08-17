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В Украине начали действовать новые карантинные зоны: ситуация по регионам
С понедельника, 17 августа, в Украине введены новые карантинные зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19.
«Красные» зоны, с жесткими ограничениями установлены в трех областях. Ситуация показана на интерактивной карте.
К «красной» зоне относятся: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.
«Оранжевый» уровень установлен в Луцком и Любешивском районах Волынской области; в городе Ивано-Франковск и Тисменицком районе Ивано-Франковской области; в городе Львов, Николаевском, Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области; в городе Бережаны и Бучацком районе Тернопольской области. Киев попал в «желтую» зону.
Ранее сообщалось, что в Украине стремительно растет число заболевших коронавирусом.319
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