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Лукашенко заявил, что на заводах в Беларуси протестует по 150-200 человек, и намекнул на увольнения

10:53 17 августа 2020
лукашенко

В Беларуси проходит масштабная забастовка. На одно из протестующих предприятий — Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) — прилетел на вертолете Александр Лукашенко.

Выступая на заводе, Лукашенко заявил, что угрозы в забастовках не видит. По мнению политика, стачки «погоды не делают», да и среди персонала много лишних людей, отсутствие которых на работе никак не скажется.

«Некоторые бродят. 150 и даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что „плохой“ президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — цитирует Лукашенко Belta.by.

Кроме МЗКТ, к белорусской забастовке присоединились и другие крупные заводы. Очевидцы говорят, что к минскому предприятию пришла колонна из 10 тысяч человек — преимущественно рабочие бастующих предприятий.

При этом послушать Лукашенко могли только избранные. Как сообщает Тelegram-канал Nexta_live, на предприятие пускали лишь тех сотрудников, которые не заподозрены в симпатиях к участникам протестов.

забастовка

Напомним, в Беларуси на 17 августа была объявлена общенациональная забастовка. К протестам присоединились рабочие предприятий БелАЗ, МТЗ, МЗКТ, БелКалий, а также сотрудники государственных телеканалов.

Фото tut.by, Nexta_live/Telegram

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